Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Мы как государство скрупулёзно соблюдаем свои обязательства по соответствующим конвенциям, это касается и акватории Азовского и Чёрного морей. Я знаю это, поскольку неоднократно участвовал в соответствующих дискуссиях в России, и понимаю, что именно таким образом формируется наша политика и правоприменительная практика», — сказал Косачёв.

Вместе с этим сенатор отметил, что мотивацию подобного рода обвинений следует искать в «политических позициях Украины и Грузии по отношению к России».

«Это позиции, которые строятся на том, чтобы находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России», — заключил он.

Ранее делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая, по их словам, препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.