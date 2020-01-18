Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

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Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая, по их словам, препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям
  • globallookpress.com

«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IМО на противоправную деятельность России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Facebook.

Ранее лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате. По её словам, между странами должен идти прямой диалог.

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