Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая, по их словам, препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IМО на противоправную деятельность России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Facebook.

Ранее лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате. По её словам, между странами должен идти прямой диалог.