В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило пять раз. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 104 единицы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что обстрелам подверглись посёлки шахты имени Изотова и Зайцево, а также посёлки Жабичево и Старомихайловка.
При обстрелах применялись миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты и иное оружие.
Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.