В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило пять раз. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 104 единицы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что обстрелам подверглись посёлки шахты имени Изотова и Зайцево, а также посёлки Жабичево и Старомихайловка.

При обстрелах применялись миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты и иное оружие.

Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.