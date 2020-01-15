В ДНР обвинили ВСУ в обстреле шести населённых пунктов

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть раз. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 22 единицы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что обстрелам подверглись: посёлки Доломитное и шахты имени Гагарина; посёлки Александровка и Старомихайловка; сёла Ленинское и Саханка.

При обстрелах применялись миномёты калибром 82 и 120 мм, гранатомёты, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.