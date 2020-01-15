В ДНР обвинили ВСУ в обстреле шести населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть раз. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 22 единицы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что обстрелам подверглись: посёлки Доломитное и шахты имени Гагарина; посёлки Александровка и Старомихайловка; сёла Ленинское и Саханка.
При обстрелах применялись миномёты калибром 82 и 120 мм, гранатомёты, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.