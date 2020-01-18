Украинская компания отменила рейсы в ОАЭ из-за запрета на полёты над Ираном и Ираком

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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила, что с 1 февраля 2020 года приостанавливает полеты в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.
Украинская компания отменила рейсы в ОАЭ из-за запрета на полёты над Ираном и Ираком
  • globallookpress.com

«С 1 февраля 2020 года SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Это связано с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Республики Ирак, введенной Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года», — приводит Интерфакс сообщение компании.

Отмечается, что необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом текущей обстановки в регионе.

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