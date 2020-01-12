Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном

Короткая ссылка
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом текущей обстановки в регионе, заявила представитель ведомства Джанет Норткотт.
Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном
  • РИА Новости

«На основании всей имеющейся информации рекомендация в нынешних условиях безопасности заключается в том, что в качестве меры предосторожности следует избегать полётов над Ираном на всех высотах до дальнейшего уведомления», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, агентство по-прежнему рекомендует избегать полётов над Ираком на всех высотах.

При этом в EASA отметили «очень динамичное» развитие ситуации.

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум базам США в Ираке.

Позднее украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО по ошибке сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с полётами над Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить