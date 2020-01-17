Политолог оценил отказ Зеленского принять отставку Гончарука

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Анна Лушникова
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политолог оценил отказ Зеленского принять отставку Гончарука
  • Reuters

«После всех сегодняшних событий сложилось устойчивое мнение о том, что это была некая разыгранная комбинация, причём разыгранная успешно. Такой приём применяется не первый раз, когда чиновники заявляют об отставке, её не принимают и они автоматом получают гарантированный срок ещё на год», — сказал он.

По словам эксперта, Гончарук признаётся, «что он не большой специалист в экономике, но он не может не знать, что подаёт заявление об отставке в несоответствии с законной процедурой».

«Обращение к президенту — не заявление. Если бы он хотел, чтобы оно реально было рассмотрено, его надо было подать на имя главы Верховной рады. Сейчас же Гончарук вроде как продемонстрировал, что все в одной команде, но без каких-либо последствий», — заключил Дудчак.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в социальных сетях смонтированных аудиозаписей совещаний правительства.

Владимир Зеленский не принял отставку премьера

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