Киев намерен письменно зафиксировать вину Тегерана в крушении Boeing

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен добиться письменного признания Ираном на международном уровне вины в крушении украинского самолёта 8 января.
Киев намерен письменно зафиксировать вину Тегерана в крушении Boeing
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не один раз были случаи, когда заявления, сделанные публично, потом не были поддержаны. Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом», — приводит заявление Пристайко в Верховной раде «Зеркало недели».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности передать Украине тела погибших при крушении самолёта в Тегеране.

Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания потребовали от Ирана выплатить компенсации семьям погибших при крушении самолёта в Тегеране.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, в результате чего погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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