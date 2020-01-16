Лавров встретился с президентом Узбекистана

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Ташкенте с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Лавров встретился с президентом Узбекистана
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что в Узбекистане Лавров также провёл переговоры с коллегой Абдулализом Камиловым.

Ранее стало известно о прибытии Лаврова в Ташкент в рамках официального визита.

Также сообщалось о посещении им Шри-Ланки и Индии.

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