Лавров встретился с президентом Узбекистана
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Ташкенте с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что в Узбекистане Лавров также провёл переговоры с коллегой Абдулализом Камиловым.
Ранее стало известно о прибытии Лаврова в Ташкент в рамках официального визита.
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