Лавров встретился с президентом Узбекистана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Ташкенте с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что в Узбекистане Лавров также провёл переговоры с коллегой Абдулализом Камиловым.

Ранее стало известно о прибытии Лаврова в Ташкент в рамках официального визита.

Также сообщалось о посещении им Шри-Ланки и Индии.