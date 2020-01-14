Суд в Киеве отложил заседание по делу Вышинского до 31 марта

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Подольский районный суд Киева объявил перерыв до 31 марта в заседании по делу исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Суд в Киеве отложил заседание по делу Вышинского до 31 марта
  • РИА Новости

«На заседании было заявлено защитой ходатайство об организации участия Вышинского в суде по видеосвязи. Заседание сегодня было перенесено на 31 марта», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил юрист, перерыв был объявлен для того, чтобы прокуратура могла подготовить свои замечания по поводу заявленного ходатайства.

Вышинский не смог присутствовать на заседании во вторник, 14 января, по состоянию здоровья.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. В конце августа 2019 года он был освобождён из-под стражи, после чего приехал в Россию.

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