Вышинский не сможет лично быть на заседании суда в Киеве 14 января

Короткая ссылка
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января.
Вышинский не сможет лично быть на заседании суда в Киеве 14 января
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей... он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве... 14 января», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

В ноябре 2019 года Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

Ранее он заявил, что считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. В конце августа 2019 года он был освобождён из-под стражи, после чего смог приехать в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить