Вышинский не сможет лично быть на заседании суда в Киеве 14 января

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января.

«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей... он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве... 14 января», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

В ноябре 2019 года Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

Ранее он заявил, что считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. В конце августа 2019 года он был освобождён из-под стражи, после чего смог приехать в Россию.