На Украине рассказали о работающих нелегально украинцах

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально.
На Украине рассказали о работающих нелегально украинцах
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадське».

«Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают нелегально», — сообщил Милованов.

По словам министра, нелегальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

Ранее министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.

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