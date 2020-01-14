На Украине рассказали о работающих нелегально украинцах
- Reuters
Об этом сообщает «Громадське».
«Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают нелегально», — сообщил Милованов.
По словам министра, нелегальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.
Ранее министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.