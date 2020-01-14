На Украине рассказали о работающих нелегально украинцах

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально.

Об этом сообщает «Громадське».

«Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают нелегально», — сообщил Милованов.

По словам министра, нелегальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

Ранее министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.