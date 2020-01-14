Додон заявил о намерении объявить Плахотнюка в международный розыск

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что будет настаивать на объявлении Интерполом бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка в международный розыск.

«Мы будем настаивать, чтоб Плахотнюк был объявлен в международный розыск», — цитирует РИА Новости Додона.

Он отметил, что для Молдавии «является приоритетом привезти Плахотнюка в страну в наручниках».

Додон также сообщил, что МВД страны направило запрос Интерполу с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск, но соответствующее решение пока не принято.

Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.

Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.

США ввели санкции против Плахотнюка.