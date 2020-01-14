Додон заявил о намерении объявить Плахотнюка в международный розыск
- РИА Новости
«Мы будем настаивать, чтоб Плахотнюк был объявлен в международный розыск», — цитирует РИА Новости Додона.
Он отметил, что для Молдавии «является приоритетом привезти Плахотнюка в страну в наручниках».
Додон также сообщил, что МВД страны направило запрос Интерполу с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск, но соответствующее решение пока не принято.
Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.
Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.