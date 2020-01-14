Лукашенко рассказал о важности спокойных перемен в развитии Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для страны важны перемены, но они должны быть спокойными.
Лукашенко рассказал о важности спокойных перемен в развитии Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается... Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «будут выборы, будут альтернативные кандидаты», а в центре внимания государства всегда находятся люди и их интересы.

«Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться», — добавил Лукашенко.

Соответствующие заявления Лукашенко сделал во время совещания с руководством Совета министров страны.

Ранее президент Белоруссии заявил, что 2020 год будет сложным и что у белорусского государства «много вызовов».

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