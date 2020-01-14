Лукашенко рассказал о важности спокойных перемен в развитии Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для страны важны перемены, но они должны быть спокойными.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается... Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «будут выборы, будут альтернативные кандидаты», а в центре внимания государства всегда находятся люди и их интересы.

«Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться», — добавил Лукашенко.

Соответствующие заявления Лукашенко сделал во время совещания с руководством Совета министров страны.

Ранее президент Белоруссии заявил, что 2020 год будет сложным и что у белорусского государства «много вызовов».