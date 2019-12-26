Лукашенко прогнозирует сложный 2020 год
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
«Это будет сложный, очень непростой год», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.
Он добавил, что необходимо работать «по максимуму» и всегда «быть начеку».
«Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много», — уточнил президент.
Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не делится своим суверенитетом, а интеграционные процессы не умаляют его.
В середине ноября Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии, которые запланированы в 2020 году.