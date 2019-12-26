Лукашенко прогнозирует сложный 2020 год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наступающий 2020 год будет сложным и что у белорусского государства «много вызовов».
Лукашенко прогнозирует сложный 2020 год
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Это будет сложный, очень непростой год», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Он добавил, что необходимо работать «по максимуму» и всегда «быть начеку».

«Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много», — уточнил президент.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не делится своим суверенитетом, а интеграционные процессы не умаляют его.

В середине ноября Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии, которые запланированы в 2020 году.

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