Лукашенко прогнозирует сложный 2020 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наступающий 2020 год будет сложным и что у белорусского государства «много вызовов».

«Это будет сложный, очень непростой год», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Он добавил, что необходимо работать «по максимуму» и всегда «быть начеку».

«Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много», — уточнил президент.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не делится своим суверенитетом, а интеграционные процессы не умаляют его.

В середине ноября Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии, которые запланированы в 2020 году.