Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Отмечается, что созданием реестра займётся Министерство юстиции Украины, использовать его будут руководители прокуратур и органов досудебногo расследования, прокуроры, следователи, уполномоченные представители Нацполиции и Государственного бюро расследований (ГБР).
В октябре сообщалось, что Верховная рада по предложению Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.