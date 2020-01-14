Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.
Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
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Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Отмечается, что созданием реестра займётся Министерство юстиции Украины, использовать его будут руководители прокуратур и органов досудебногo расследования, прокуроры, следователи, уполномоченные представители Нацполиции и Государственного бюро расследований (ГБР).

В октябре сообщалось, что Верховная рада по предложению Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.

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