Рада отменила закон о химической кастрации педофилов

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Верховная рада по предложению президента Украины Владимира Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.
Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
  • © Пресс-служба Президента Украины

Как сообщает телеканал «112 Украина», за отмену законопроекта выступили 238 депутатов. 

Отмечается, что украинский парламент в ходе заседания поддержал другой законопроект, в соответствии с которым разрешается добровольная химическая кастрация. Кроме того, на территории Украины планируют введение единого реестра преступников, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей.

Предполагается, что доступ к документу будут иметь руководители организаций, которые работают с несовершеннолетними.

В июле спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов.

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