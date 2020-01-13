В Минздраве Армении оценили предложение России о запрете снюсов

В Минздраве Армении оценили предложение российской стороны запретить никотиносодержащие некурительные смеси.

«Наша сторона полностью поддерживает предложенные поправки российской стороны», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Алины Никогосян.

Она добавила, что «законопроект, предложенный правительством Республики Армения, предусматривает аналогичные подходы к указанным типам жевательно-сосательной табачной продукции».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕАЭС.

В Евразийской экономической комиссии сообщили о планах рассмотреть это предложение.