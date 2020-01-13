В Минздраве Армении оценили предложение России о запрете снюсов

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В Минздраве Армении оценили предложение российской стороны запретить никотиносодержащие некурительные смеси.
В Минздраве Армении оценили предложение России о запрете снюсов
  • Pixabay

«Наша сторона полностью поддерживает предложенные поправки российской стороны», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Алины Никогосян.

Она добавила, что «законопроект, предложенный правительством Республики Армения, предусматривает аналогичные подходы к указанным типам жевательно-сосательной табачной продукции».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕАЭС. 

В Евразийской экономической комиссии сообщили о планах рассмотреть это предложение.

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