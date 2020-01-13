В Минздраве Армении оценили предложение России о запрете снюсов
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«Наша сторона полностью поддерживает предложенные поправки российской стороны», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Алины Никогосян.
Она добавила, что «законопроект, предложенный правительством Республики Армения, предусматривает аналогичные подходы к указанным типам жевательно-сосательной табачной продукции».
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕАЭС.
В Евразийской экономической комиссии сообщили о планах рассмотреть это предложение.