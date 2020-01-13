В Совбезе Абхазии сообщили о местонахождении Хаджимбы

Короткая ссылка
Бывший абхазский президент Рауль Хаджимба покинул госдачу и в настоящее время находится дома, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
В Совбезе Абхазии сообщили о местонахождении Хаджимбы
  • Reuters

«Он покинул госдачу и сейчас находится дома», — цитирует его РИА Новости.

По словам Килбы, по закону экс-президент имеет гарантии своей безопасности, которые соблюдаются.

Ранее парламент Абхазии удовлетворил прошение Хаджимбы об отставке, на его должность временно назначен премьер-министр страны Валерий Бганба.

10 января суд в Абхазии признал незаконными итоги второго тура прошедших осенью президентских выборов.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить