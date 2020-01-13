В Совбезе Абхазии сообщили о местонахождении Хаджимбы

Бывший абхазский президент Рауль Хаджимба покинул госдачу и в настоящее время находится дома, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

«Он покинул госдачу и сейчас находится дома», — цитирует его РИА Новости.

По словам Килбы, по закону экс-президент имеет гарантии своей безопасности, которые соблюдаются.

Ранее парламент Абхазии удовлетворил прошение Хаджимбы об отставке, на его должность временно назначен премьер-министр страны Валерий Бганба.

10 января суд в Абхазии признал незаконными итоги второго тура прошедших осенью президентских выборов.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.