МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта
- © РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Об этом сообщает ТАСС.
«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию», — говорится в сообщении.
Соответствующая авиакатастрофа произошла 27 декабря, когда самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением.
На борту находились около 100 человек, погибли 12. Как заявили в Минздраве страны, 46 пострадавших были госпитализированы, среди них девять детей.