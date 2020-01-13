МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.

Об этом сообщает ТАСС.

«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию», — говорится в сообщении.

Соответствующая авиакатастрофа произошла 27 декабря, когда самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением.

На борту находились около 100 человек, погибли 12. Как заявили в Минздраве страны, 46 пострадавших были госпитализированы, среди них девять детей.