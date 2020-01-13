Тела погибших в Иране украинцев привезут на родину одним рейсом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны Украины вернется из Тегерана со всеми 11 погибшими в авиакатастрофе украинцами.

«Борт Минобороны Украины вернётся из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе», — написал Данилов в Facebook.

Он отметил, что для этого работают все необходимые специалисты.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Иранский лидер Хасан Рухани пообещал направить на Украину спецпредставителя для официального выражения сожаления в связи с ЧП.