В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах
  • Reuters

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населённом пункте Станица Луганская — одна зенитная установка. В зоне ответственности 72-й бригады зафиксировано: в населённом пункте Выскрив — одна 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б». В зоне ответственности 93-й бригады зафиксировано: в населённом пункте Кряковка — один бронетранспортёр», — сказал он.

Ранее Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.

5 января в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка ДНР, а также район на севере Донецка.

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