В ЛНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле посёлка

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, украинские военные продолжают нарушать «договорённости о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня».

«Военнослужащими 93-й бригады ВСУ по приказу командира Брыжинского с применением запрещённых Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм миномётов обстрелу подвергся населённый пункт Голубовское, по которому с направления населённого пункта Орехово было выпущено восемь мин, пять из которых калибра 120 мм», — сказал Филипоненко.

Информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка ДНР, а также район на севере Донецка.