В ЛНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле посёлка

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.
В ЛНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле посёлка
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, украинские военные продолжают нарушать «договорённости о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня».

«Военнослужащими 93-й бригады ВСУ по приказу командира Брыжинского с применением запрещённых Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм миномётов обстрелу подвергся населённый пункт Голубовское, по которому с направления населённого пункта Орехово было выпущено восемь мин, пять из которых калибра 120 мм», — сказал Филипоненко.

Информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка ДНР, а также район на севере Донецка.

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