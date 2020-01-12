Хаджимба обсудил с замсекретаря СБ России переговоры с оппозицией

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев обсудили возможность проведения переговоров с оппозицией.

«На встрече обсуждалась возможность переговоров между президентом и представителями оппозиции», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Уточняется, что Нургалиев подчеркнул важность того, чтобы все процессы оставались в правовом русле.

Также в сообщении отмечено, что стороны высказались о необходимости воздержаться от действий, которые могут привести к осложнению обстановки.

Ранее премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.

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