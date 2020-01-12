Хаджимба обсудил с замсекретаря СБ России переговоры с оппозицией
«На встрече обсуждалась возможность переговоров между президентом и представителями оппозиции», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Уточняется, что Нургалиев подчеркнул важность того, чтобы все процессы оставались в правовом русле.
Также в сообщении отмечено, что стороны высказались о необходимости воздержаться от действий, которые могут привести к осложнению обстановки.
Ранее премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.