Турчинов заявил об «ответственности России» за крушение Boeing в Иране
- РИА Новости
«За сбитый украинский Boeing должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия… руководство России в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнёра, но и дезинформировать международное сообщество», — написал Турчинов в своём Facebook.
По его словам, Москва якобы «системно поддерживает терроризм» Ирана и поставляет Тегерану оружие.
«В нарушение международных санкций (Россия. — RT) поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — заявил экс-глава СНБО Украины.
Ранее Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта.
11 января Тегеран признал, что система ПВО Ирана ошибочно сбила украинский пассажирский самолёт 8 января, приняв его за крылатую ракету.
Иранский лидер Хасан Рухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе.
При крушении самолёта «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана погибли 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.