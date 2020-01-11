Турчинов заявил об «ответственности России» за крушение Boeing в Иране

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россию якобы следует привлечь к ответственности за крушение украинского лайнера в Тегеране наравне с иранскими властями.
Турчинов заявил об «ответственности России» за крушение Boeing в Иране
  • РИА Новости

«За сбитый украинский Boeing должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия… руководство России в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнёра, но и дезинформировать международное сообщество», — написал Турчинов в своём Facebook.

По его словам, Москва якобы «системно поддерживает терроризм» Ирана и поставляет Тегерану оружие.

«В нарушение международных санкций (Россия. — RT) поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — заявил экс-глава СНБО Украины.

Ранее Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта.

11 января Тегеран признал, что система ПВО Ирана ошибочно сбила украинский пассажирский самолёт 8 января, приняв его за крылатую ракету.

Иранский лидер Хасан Рухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе.

При крушении самолёта «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана погибли 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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