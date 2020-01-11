Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing

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Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолёта», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Данное решение было принято после обработки полученных от международных партнёров данных, а также по итогам работы украинских экспертов на месте авиакатастрофы.

Досудебное расследование будет вести Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Ранее компания «Международные авиалинии Украины» пообещала выплатить компенсации семьям погибших пассажиров сбитого в Иране самолёта.

8 января украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Иран признал, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

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