Хаджимба управляет Абхазией из своей официальной резиденции

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится в своей официальной резиденции, откуда осуществляет управление республикой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Мухамеда Килбу.
Хаджимба управляет Абхазией из своей официальной резиденции
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Находится в официальной резиденции», — заявил он.

По его словам, Килба исполняет свои полномочия в полном объёме.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Они потребовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.

Позднее абхазский парламент принял обращение к Хаджимбе с предложением о его отставке с целью стабилизации обстановки в стране.

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