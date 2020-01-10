Хаджимба управляет Абхазией из своей официальной резиденции

Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится в своей официальной резиденции, откуда осуществляет управление республикой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Мухамеда Килбу.

«Находится в официальной резиденции», — заявил он.

По его словам, Килба исполняет свои полномочия в полном объёме.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Они потребовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.

Позднее абхазский парламент принял обращение к Хаджимбе с предложением о его отставке с целью стабилизации обстановки в стране.