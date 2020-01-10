Хаджимба управляет Абхазией из своей официальной резиденции
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«Находится в официальной резиденции», — заявил он.
По его словам, Килба исполняет свои полномочия в полном объёме.
9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Они потребовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.
Позднее абхазский парламент принял обращение к Хаджимбе с предложением о его отставке с целью стабилизации обстановки в стране.