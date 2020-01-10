МВД Абхазии будет круглосуточно охранять правительственные здания

Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр поручил взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

«Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий», — заявили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что главной задачей сотрудников правоохранительных органов является недопущение столкновений между гражданским населением.

Ранее в Совете безопасности Абхазии заявили, что участники протестов в Сухуме завладели оружием, после того как ворвались в здание президента республики.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Они потребовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.