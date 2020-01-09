Зеленский заявил о приоритете расследования авиакатастрофы в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы украинского самолёта в Тегеране является приоритетом для страны.
Зеленский заявил о приоритете расследования авиакатастрофы в Иране
  • РИА Новости
  • © Андрей Шапран

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — сказано в сообщении офиса президента.

Президент Украины выразил соболезнования родственникам всех погибших в авиакатастрофе.

«Утро 8 января 2020 года стало чёрной страницей в истории и Украины, и всего мира», — заявил Зеленский.

По его словам, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. К ней присоединятся 45 украинских специалистов, в том числе Государственная авиационная служба, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

Ранее Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Украинским лидером был заслушан отчёт оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолёта.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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