Зеленский заявил о приоритете расследования авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы украинского самолёта в Тегеране является приоритетом для страны.

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — сказано в сообщении офиса президента.

Президент Украины выразил соболезнования родственникам всех погибших в авиакатастрофе.

«Утро 8 января 2020 года стало чёрной страницей в истории и Украины, и всего мира», — заявил Зеленский.

По его словам, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. К ней присоединятся 45 украинских специалистов, в том числе Государственная авиационная служба, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

Ранее Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Украинским лидером был заслушан отчёт оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолёта.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.