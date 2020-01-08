В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики», — указывается в заявлении.
Также было отмечено, что в ходе контактов высшего руководства Украина и Польша договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».
Позднее посольство Польши на Украине прокомментировало данное заявление Зеленко, отметив, что было «трудно поверить, что такие слова могли быть произнесены устами украинского дипломата».