Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

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Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.

Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что дипмиссия Польши негативно восприняла высказывание Зеленко, которая заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев».

Таким образом представитель МИД Украины ответила на совместное заявление послов Израиля и Польши, осудивших героизацию Бандеры и других нацистских коллаборантов.

«Трудно поверить, что такие слова могли быть произнесены устами украинского дипломата», — заявили в польской дипмиссии.

В посольстве также отметили, что если Зеленко полагает, что «культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает за то, чтобы Россия признала голодомор геноцидом».

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

В ответ на это Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев».

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