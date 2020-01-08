В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.

«Мы уже не первый раз слышим здравые заявления со стороны отставных политиков стран Прибалтики, стран Евросоюза. Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией. Он сказал абсолютную правду, это действительно так», — заявил Цеков.

Он также отметил готовность США применить меры против латвийских политиков, которые стремятся наладить отношения с Россией.

«Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией», — добавил сенатор.

Ранее Юрканс рассказал, что Прибалтика рискует получить американские санкции в случае, если кто-нибудь из стран региона «посмотрит в сторону России».