В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
  • РИА Новости

«Мы уже не первый раз слышим здравые заявления со стороны отставных политиков стран Прибалтики, стран Евросоюза. Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией. Он сказал абсолютную правду, это действительно так», — заявил Цеков.

Он также отметил готовность США применить меры против латвийских политиков, которые стремятся наладить отношения с Россией.

«Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией», — добавил сенатор.

Ранее Юрканс рассказал, что Прибалтика рискует получить американские санкции в случае, если кто-нибудь из стран региона «посмотрит в сторону России».

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