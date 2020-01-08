В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
- РИА Новости
«Мы уже не первый раз слышим здравые заявления со стороны отставных политиков стран Прибалтики, стран Евросоюза. Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией. Он сказал абсолютную правду, это действительно так», — заявил Цеков.
Он также отметил готовность США применить меры против латвийских политиков, которые стремятся наладить отношения с Россией.
«Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией», — добавил сенатор.
Ранее Юрканс рассказал, что Прибалтика рискует получить американские санкции в случае, если кто-нибудь из стран региона «посмотрит в сторону России».