Премьер Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своём видеообращении на русском языке поздравил всех православных христиан с Рождеством.

Его обращение опубликовано в Facebook.

«Дорогие жители Эстонии, кто отмечает Рождество в эти дни!.. Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества!» — сказал он.

Ранее лидер Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, почему её внуки посещают русский детский сад.

Она подчеркнула, что дети уже в раннем возрасте должны освоить «хотя бы ещё один, а лучше два языка».