Премьер Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своём видеообращении на русском языке поздравил всех православных христиан с Рождеством.
Премьер Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
  • АГН «Москва»

Его обращение опубликовано в Facebook.

«Дорогие жители Эстонии, кто отмечает Рождество в эти дни!.. Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества!» — сказал он.

Ранее лидер Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, почему её внуки посещают русский детский сад.

Она подчеркнула, что дети уже в раннем возрасте должны освоить «хотя бы ещё один, а лучше два языка».

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