Лидер Эстонии объяснила, почему её внуки ходят в русский детсад

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR заявила, что её внуки посещают русский детский сад, так как, по её мнению, ребёнок уже в детстве должен освоить «хотя бы ещё один, а лучше — два языка».
Лидер Эстонии объяснила, почему её внуки ходят в русский детсад
  • Reuters

Кальюлайд ответила на вопрос, согласилась бы она, чтобы её дети «учились вместе с русскими».

По её словам, она не спрашивает своих детей, на каком языке их одноклассники разговаривают в школе. 

«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством», — сказала она.

Эстонский лидер считает, что ребёнок в детстве уже должен освоить «хотя бы ещё один, а лучше — два языка».

Она добавила, что её младшие дети знают три языка с детсадовского возраста. Кальюлайд отметила, что она «ценит языковое богатство».

В ноябре президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром».

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