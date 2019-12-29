Лидер Эстонии объяснила, почему её внуки ходят в русский детсад
- Reuters
Кальюлайд ответила на вопрос, согласилась бы она, чтобы её дети «учились вместе с русскими».
По её словам, она не спрашивает своих детей, на каком языке их одноклассники разговаривают в школе.
«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством», — сказала она.
Эстонский лидер считает, что ребёнок в детстве уже должен освоить «хотя бы ещё один, а лучше — два языка».
Она добавила, что её младшие дети знают три языка с детсадовского возраста. Кальюлайд отметила, что она «ценит языковое богатство».
В ноябре президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром».