ДНР в 2019 году заключила более 20 международных договоров

Пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что в 2019 году ДНР заключила более 20 официальных международных договоров.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 2019 году Донецкая народная республика заключила более 20 официальных договоров, соглашений и меморандумов», — цитирует агентство заявление МИД.

В министерстве считают, что наиболее значимыми являются соглашение о сотрудничестве между Государственным советом Республики Крым и Народным советом ДНР, соглашение о межпарламентском сотрудничестве между ДНР и Республикой Южная Осетия, протокол о межпарламентском сотрудничестве с самопровозглашённой Луганской народной республикой.

В декабре 2019 года глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала опубликованный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти.