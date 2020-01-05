ДНР в 2019 году заключила более 20 международных договоров

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Пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что в 2019 году ДНР заключила более 20 официальных международных договоров.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 2019 году Донецкая народная республика заключила более 20 официальных договоров, соглашений и меморандумов», — цитирует агентство заявление МИД.

В министерстве считают, что наиболее значимыми являются соглашение о сотрудничестве между Государственным советом Республики Крым и Народным советом ДНР, соглашение о межпарламентском сотрудничестве между ДНР и Республикой Южная Осетия, протокол о межпарламентском сотрудничестве с самопровозглашённой Луганской народной республикой.

В декабре 2019 года глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала опубликованный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти.

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