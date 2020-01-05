Американский дипломат рассказал, чему армия США учится у ВСУ

Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что американская армия узнаёт много нового о российской военной технике и тактике от украинских коллег.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с Вооружёнными силами Украины и учится у них. Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику» , — сказал он в интервью ТСН.

Больше всего в тактике российской армии Тейлора поразило использование дронов (беспилотных летательных аппаратов. — RT).

«Когда я был военным, дроны были новинкой. Даже в Ираке. Это совершенно новый феномен для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев это новая практика. И Соединённые Штаты начали усваивать эти уроки», — сказал американский дипломат.

В июле сообщалось о начале на Украине совместных с Соединёнными Штатами военных учений Sea Breeze в Чёрном море.