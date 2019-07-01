Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

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Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщили в центре управления обороной России.
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
  • Reuters

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.

Учения проводятся в северо-западной части Чёрного моря.

Ранее в Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019.

Также 29 июня американский эсминец Carney зашёл в Чёрное море. Силы Черноморского флота России следят за кораблём. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».

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