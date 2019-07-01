Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщили в центре управления обороной России.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.

Учения проводятся в северо-западной части Чёрного моря.

Ранее в Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019.

Также 29 июня американский эсминец Carney зашёл в Чёрное море. Силы Черноморского флота России следят за кораблём. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».