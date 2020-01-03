Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
  • © Сайт правительства Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины», — говорится в сообщении.

Как уточняет «112 Украина», бывшего чиновника подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением.

В июне 2018 года сообщалось, что Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о заморозке активов Арбузова.

В январе 2018 года Арбузов стал фигурантом уголовных дел на Украине и был объявлен в розыск.

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