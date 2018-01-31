Азаров и экс-глава НБУ объявлены в розыск на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск. Об этом в своём Facebook заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в ходе расследования криминального производства относительно «преступной организации» экс-президента Украины Виктора Януковича было объявлено о подозрении Азарову и Арбузову.

Луценко отметил, что Азаров подозревается в «соучастии в незаконном завладении добытым сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен» ($77 млн).

По словам Луценко, Арбузову объявлено о подозрении «по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» в сумме 3,2 млрд гривен при покупке двух самоподъёмных буровых установок В312 и В319».