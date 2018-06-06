ЕС разблокировал активы бывшего исполняющего обязанности премьера Украины Арбузова
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«Решение Совета (CFSP) 2017/381 от 3 марта 2017 года... аннулируется в части, которая касается сохранения имени Сергея Арбузова в списке лиц, организаций и органов, к которым применяются эти ограничительные меры», — говорится в соответствующем решении суда.
Как отмечается, суд также обязал компенсировать судебные издержки по данному делу.
При этом данное решение не отменяет заморозку активов Арбузова и других бывших украинских чиновников за период с марта 2018-го по март 2019 года.
Ранее суд Евросоюза отклонил иск бывшего главы украинского правительства Николая Азарова о снятии с него европейских санкций.
В январе Азаров и Арбузов стали фигурантами уголовных дел на Украине и были объявлены в розыск.