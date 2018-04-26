Суд ЕС отклонил иск экс-премьера Украины о снятии с него санкций

Европейский суд юстиции отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о снятии с него европейских санкций в период с 2016 по 2017 годы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. «Этим решением суд отклоняет обращение господина Азарова и подтверждает замораживание средств на период 2016–2017 годов», — говорится в решении. В конце января Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск.