Суд ЕС отклонил иск экс-премьера Украины о снятии с него санкций

Короткая ссылка
Европейский суд юстиции отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о снятии с него европейских санкций в период с 2016 по 2017 годы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Этим решением суд отклоняет обращение господина Азарова и подтверждает замораживание средств на период 2016–2017 годов», — говорится в решении.

В конце января Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных