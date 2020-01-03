Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Генерал-лейтенант Станислав Зась освобождён от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ №1 президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 3 января», — указывается в заявлении.

Как уточняет БЕЛТА, Зась с 1 января заступил на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В мае 2019 года Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина за совершение проступков, «дискредитирующих звание военнослужащего».