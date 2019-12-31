«Нафтогаз» поблагодарил иностранных партнёров за поддержку

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Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев выразил благодарность иностранным партнёрам за поддержку на переговорах по газовой сделке.

«Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины, а также американским партнёрам», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что заключение контракта стало возможным благодаря работе команды «Нафтогаза» и благодаря введению санкций США против «Северного потока — 2».

Ранее в НАК «Нафтогаз Украина» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.

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