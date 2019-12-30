В МВД Казахстана назвали основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате

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Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следователи рассматривают три основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате: ошибку экипажа, техническую неисправность и ошибку в работе навигационных служб.
В МВД Казахстана назвали основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате
  • globallookpress.com

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алма-Ате. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — приводит Интерфакс его слова.

Тургумбаев уточнил, что в настоящее время производится осмотр места происшествия и демонтаж самолёта.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек

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