В МВД Казахстана назвали основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате
- globallookpress.com
«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алма-Ате. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — приводит Интерфакс его слова.
Тургумбаев уточнил, что в настоящее время производится осмотр места происшествия и демонтаж самолёта.
27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.