В МВД Казахстана назвали основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следователи рассматривают три основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате: ошибку экипажа, техническую неисправность и ошибку в работе навигационных служб.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алма-Ате. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — приводит Интерфакс его слова.

Тургумбаев уточнил, что в настоящее время производится осмотр места происшествия и демонтаж самолёта.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.