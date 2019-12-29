В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

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Аэропорт Алма-Аты опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию крушения самолёта авиакомпании BEK AIR, произошедшего 27 декабря и приведшего к гибели 12 человек.
В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы
  • Reuters

В сообщении говорится, что регистрация на рейс началась в 05:35 (02:35 мск) и завершилась в 06:35. В 07:03 была завершена посадка на рейс. 

В 07:21 произошёл взлёт самолёта, при этом в 07:22 воздушное судно пропало с радаров.

Отмечается, что в 07:24 руководитель полётов аэропорта объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды воздушной гавани.

Также в хронологии указано, что в 07:35 от руководителя полётов были получены данные об авиапроисшествии в квадрате 20 «А».

В 07:36 на место ЧП прибыл первый пожарно-спасательный расчёт аэропорта, он передал информацию о разрушенном самолёте в квадрате 18 «В» и начал эвакуацию пассажиров. 

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

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