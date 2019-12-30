В ЕС оценили состоявшийся в Донбассе обмен пленными

В Евросоюзе прокомментировали обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, который состоялся в соответствии с достигнутыми на нормандском саммите в Париже договорённостями.

Об этом информирует «Европейская правда» со ссылкой на заявление представителя ЕС.

«Мы ожидаем, что все обвинения будут расследоваться и дальше, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности. ЕС ожидает, что все стороны будут и дальше наращивать этот импульс. Работа по реализации мер, согласованных на саммите, должна быть продолжена», — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал победой Донбасса состоявшийся обмен пленными с Киевом.

29 декабря прошёл обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Франция и Германия поддержали прошедший обмен.