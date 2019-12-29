Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленными в Донбассе
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — заявили в пресс-службе.
Также стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Кроме того, Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2».
Отмечается, что в ходе разговора была подчёркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в Ливии, в том числе при посредничестве Германии и ООН.
Ранее Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели обмен пленными.