Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленными в Донбассе

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашёнными ЛНР и ДНР.
Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленными в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — заявили в пресс-службе.

Также стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. 

Кроме того, Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2».

Отмечается, что в ходе разговора была подчёркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в Ливии, в том числе при посредничестве Германии и ООН.

Ранее Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели обмен пленными

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