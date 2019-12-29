Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Реализована договорённость, которая была достигнута сторонами на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ... стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц», — цитирует его РИА Новости.

Грызлов также отметил политическую волю Киева и республик Донбасса, которым удалось завершить процедуру обмена пленными до конца 2019 года.

По мнению полпреда России, этот шаг позволит продолжить реализацию мер по урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

«Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции», — подчеркнул он.

Ранее США приветствовали состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Процедура обмена пленными состоялась в Донбассе 29 декабря. По информации украинской стороны, ДНР и ЛНР передали Киеву 76 лиц.

При этом Киев передал Донецку 61 человека, а Луганску — 63.