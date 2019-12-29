Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
- Reuters
«Реализована договорённость, которая была достигнута сторонами на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ... стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц», — цитирует его РИА Новости.
Грызлов также отметил политическую волю Киева и республик Донбасса, которым удалось завершить процедуру обмена пленными до конца 2019 года.
По мнению полпреда России, этот шаг позволит продолжить реализацию мер по урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.
«Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции», — подчеркнул он.
Ранее США приветствовали состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса.
Процедура обмена пленными состоялась в Донбассе 29 декабря. По информации украинской стороны, ДНР и ЛНР передали Киеву 76 лиц.
При этом Киев передал Донецку 61 человека, а Луганску — 63.