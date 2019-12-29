Источник: колонна ДНР выехала к месту обмена пленными с Киевом
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Отмечается, что колонна выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке.
Обмен, как ожидается, пройдёт на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка — Майорское».
Ранее представители самопровозглашённой ЛНР выехали на место обмена пленными с Киевом.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщала, что обмен между Киевом, ДНР и ЛНР запланирован по формуле «87 на 55».
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы провести обмен пленными с Донбассом 29 декабря.