Источник: колонна ДНР выехала к месту обмена пленными с Киевом

Автоколонна с удерживаемыми в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) лицами выехала к месту проведения обмена пленными с Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

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Отмечается, что колонна выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке. Обмен, как ожидается, пройдёт на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка — Майорское». Ранее представители самопровозглашённой ЛНР выехали на место обмена пленными с Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщала, что обмен между Киевом, ДНР и ЛНР запланирован по формуле «87 на 55». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы провести обмен пленными с Донбассом 29 декабря.