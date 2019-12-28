Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране.
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
  • © president.gov.ua

«На прошлой неделе мы за один день закрыли свыше 5300 игорных заведений по всей территории Украины. Слухи о том, что кто-то где-то снова открылся, — недопустимая история. Мы обратились к людям с призывом фиксировать возможные случаи возобновления работы игорных залов», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о возбуждении 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом.

Отмечалось, что на Украине была прекращена деятельность 5,3 тыс. игорных заведений, изъято 4,4 тыс. единиц игрового оборудования.

20 декабря на Украине объявили о закрытии всех игорных заведений.

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